Миша Кацурин насмешил фото с Надей Дорофеевой из собственного ресторана в Киеве

Украинский ресторатор и музыкант Миша Кацурин показал, как они на днях с возлюбленной, певицей Надей Дорофеевой отдохнули в его заведении.

Пара отправилась на ужин в японский ресторан Кацурина в центре Киева. На странице в Instagram Миша опубликовал забавные кадры, как они с Надей лакомились суши.

Миша Кацурин сводил Надю Дорофееву в свой ресторан / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Также Миша поделился с фанами историей, как в своем заведении хотел готовить рамэн. Впрочем, японцы, с которыми Кацурин работал над открытием ресторана, категорически отказали и сказали выбрать – либо суши, либо рамен:

"А потом рассказали о японском подходе к рамену, и тут я прилег. Говорят, парень, если ты хочешь готовить настоящий рамен, а не похлебку-под*бку, то мы летим в Токио на производство машин для лапши. С собой везем три пакета. Содержание каждого должно соответствовать определенным характеристикам 1. Мука, из которой мы будем готовить 2. Соль с определенным содержанием кальция, магния, йода и т. д. 3. И вот то что меня разорвало – сделать дизайн воды и привезти эту воду на смотрины", – поделился Кацурин.

Миша Кацурин сводил Надю Дорофееву в свой ресторан / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин сводил Надю Дорофееву в свой ресторан / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин сводил Надю Дорофееву в свой ресторан / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, ранее избранница Миши Кацурина Надя Дорофеева показала их квартиру, в которой они живут в Киеве. Также певица продемонстрировала, с чего начинается их утро.

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