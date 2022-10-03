Миша Кацурин неожиданно показал откровенное фото Нади Дорофеевой

В отношениях исполнительницы Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина царит идиллия.

Влюбленные с радостью делятся с поклонниками общими фотографиями и показывают, как вместе проводят время. А вчера, 2 октября, Миша неожиданно опубликовал в Instagram-stories откровенный снимок Нади.

На фото Дорофеева позирует у окна, к камере артистка повернулась спиной. Исполнительница на снимке изображена полностью обнаженной.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша никак не комментировал фотографию, ресторатор лишь отметил в посте Надю.

Напомним, недавно Надя Дорофеева показывала поклонникам, как проводит досуг со своим бойфрендом. Пару посетила муза, и они решили написать трек. Судя по всему, трек писали прямо в спальне и кровати.

Читайте также: