Миша Кацурин неожиданно показал откровенное фото Нади Дорофеевой

Бойфренд певицы и тренера "Голосу країни-12" Нади Дорофеевой поделился неожиданным контентом.
В отношениях исполнительницы Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина царит идиллия.
Влюбленные с радостью делятся с поклонниками общими фотографиями и показывают, как вместе проводят время. А вчера, 2 октября, Миша неожиданно опубликовал в Instagram-stories откровенный снимок Нади.
На фото Дорофеева позирует у окна, к камере артистка повернулась спиной. Исполнительница на снимке изображена полностью обнаженной.
Миша никак не комментировал фотографию, ресторатор лишь отметил в посте Надю.
Напомним, недавно Надя Дорофеева показывала поклонникам, как проводит досуг со своим бойфрендом. Пару посетила муза, и они решили написать трек. Судя по всему, трек писали прямо в спальне и кровати.
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