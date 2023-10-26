Миша Кацурин очаровал видео, на котором Дорофеева играет с его 2-летним сыном

Ресторатор и музыкант Миша Кацурин вместе с певицей Надей Дорофеевой показали, как проводят утро с детьми от экс-жены Миши Даши Кацуриной.

Видео Миша Кацурин опубликовал в своем Instagram. В сторис Миша записывает музыкальную композицию, а затем в кадре появляется его сын от предыдущего брака, 2-летний Иван.

В определенный момент жена Кацурина Надя Дорофеева подходит к мальчику и начинает играть вместе с ним. Кстати, артистку фаны увидят не в соблазнительном образе, как привыкли, а в обычной домашней одежде – в сиреневой тунике. Вместе с Иваном Надя подходит к синтезатору, где малыш пытается нажимать на клавиши, а затем они обнимаются.

Бодрое утро украинский ресторатор кратко охарактеризовал как "легкая домашняя обалденность", отметив на сторис свою жену Дорофееву.

Кацурин показал на видео, как Дорофеева играет с его сыном

Интересно, что раньше в фотоблоге Кацурин показал не только маленького Ивана, но и 7-летнюю дочь Сашу от экс-брака с Кацуриной. Впрочем, потом почему-то удалил кадр с девочкой. Тем не менее, стало ясно, что Кацурин и Дорофеева проводят время с его двумя детьми от предыдущих отношений ресторатора.

Напомним, что недавно экс-жена Миши Даша Кацурина тоже показывала, как проводит время со своими детьми и бойфрендом, шоуменом Владимиром Дантесом. Вместе они гуляли по парку и пообедали.

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