Миша Кацурин озадачил сменой имиджа после свадьбы с Надей Дорофеевой

Также ресторатор показал, какой свадебный подарок им с Надей сделала Леся Никитюк.

Муж певицы Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин удивил сменой имиджа после свадьбы с артисткой.

Так, на днях Дорофеева и Кацурин встретились со звездной подругой, ведущей Лесей Никитюк. На странице в Instagram Миша показал, как они посидели с Лесей в одном из его заведений. А также похвастался оригинальным подарком, который молодоженам презентовала ведущая.

Так, Никитюк подарила молодым супругам забавное фото, на котором изображены новобрачные в 90-е, но вместо их лиц Леся прикрепила лицо Нади и Миши.

Свадебный подарок Дорофеевой и Кацурину от Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Свадебный подарок Наде Дорофеевой и Мише Кацурину от Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Свадебный подарок от Леси Никитюк для Дорофеевой и Кацурина / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также фаны обратили внимание на то, как изменился Кацурин. Так, на совместном снимке с Надей и Лесей Кацурин, который всегда отдавал предпочтение короткой стрижке, вдруг появился с длинными волосами. То ли Миша прибег к фотошопу, то ли действительно попытался освежить образ, неизвестно. Однако пользователи отметили, что Кацурину и такой стиль очень идет.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин (с длинными волосами!) и Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Миша Кацурин показали оригинальный торт, который был на их свадьбе. С присущим паре чувством юмора, они и сладкое блюдо на своем празднике сделали с приколом.

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