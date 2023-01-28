Миша Кацурин поделился редким фото с дочерью и поздравил ее с 7-летием

Ресторатор, музыкант, бойфренд Нади Дорофеевой Миша Кацурин поделился, что 27 января день рождения отпраздновала его дочь Александра.

Девочке исполнилось 7 лет. По этому случаю звездный отец у себя в Instagram разместил фотографию Саши, сделанную летом. На фото Кацурин делает селфи, а девочка крепко обнимает отца и улыбается.

Миша Кацурин с дочерью / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Под кадром ресторатор оставил сообщение, в котором вспомнил, как его бабушка, когда он был маленьким, желала "всем здоровья" и "чтобы не было войны". И тогда Кацурина это раздражало. Теперь же знаменитость очень хорошо понимает свою бабушку:

"Помню с детства, как бабушка Галя на торжественных событиях постоянно желала всем "здоровья" и "чтобы не было войны". Пожелания эти казались неуместными и раздражали своей принципиальной однотипностью (особенно, когда адресовались детям). Тогда я думал, мол, бабушка немного занудная и рассеянная – ну какое здоровье, я же почти бессмертный, какая война – скейтборд-граффити-mtv, но сейчас стало очевидно, что ей просто были знакомы настоящие боль и горе и знала, где действительно важно, а где не очень. Собственно моя очередь – я желаю своим и вашим детям здоровья, победы и чтобы больше никогда не было войны", – написал Кацурин.

Отметим, что от предыдущего брака с ресторатором Дашей Кацуриной у Миши Кацурина есть двое детей. 7-летняя дочь Саша и годовалый сын Иван.

Напомним, на днях новая девушка Кацурина Надя Дорофеева выпустила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую для нее написал Миша.

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