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Миша Кацурин показал архивное фото и удивил, как выглядел 22 года назад

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Миша Кацурин показал архивное фото и удивил, как выглядел 22 года назад

Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Ресторатор запостил кадр со спортивных состязаний.

Муж Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин залюбовал фото из собственной юности и отреагировал на свою внешность.

Бизнесмен в фотоблоге решил сделать репост фото, где он в составе футбольной команды. На снимке Мише 13 лет. В 2001 году он с остальными юношами участвовал в соревнованиях за кубок уличного футбола.

Кацурин не удержался от комментариев такого архивного кадра. Так, на странице знакомого, запостившего это фото, он выразил свое удивление.

Миша Кацурин в юности / © instagram.com/misha_katsurin
Миша Кацурин в юности / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Ааа… Вот фотонька", — написал под публикацией муж Дорофеевой.

Также Миша поделился фотографией с поклонниками уже на своей странице в Instagram. Известный ресторатор увеличил себя на фото. И написал, что выглядел "несовершеннолетним бердянским фраером".

Миша Кацурин в юности / © instagram.com/misha_katsurin
Миша Кацурин в юности / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Господи, какие котики", - растрогал дополнительной подписью в собственных сторис Кацурин.

Напомним, недавно Миша Кацурин со своей женой Надей Дорофеевой вернулся из романтического путешествия из Карпат. Супруги сразу после приезда встретились с детьми ресторатора от экс-брака и восхитили общими развлечениями.

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Дата публикации
Просмотры
1200
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