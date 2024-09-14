Ресторатор и музыкант Миша Кацурин рассказал о досадном инциденте, случившемся с его сыном от предыдущего брака.

Так, Миша в фотоблоге показал 3-летнего Ивана в медицинском учреждении после наложения швов в футболке со следами крови. Как оказалось, мальчик сильно повредил подбородок, так что ему понадобилось зашивать рану. Теперь сын Кацурина некоторое время должен носить специальную медицинскую повязку.

"Три первых шва у карапуза. Пацан начинает обрастать шрамами", — с юмором написал ресторатор.

Миша Кацурин с сыном / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Впрочем, уже незадолго после выхода из больницы Иван продолжил весело проводить время со старшей сестрой и подругой. В частности, девушки в доме устроили мини-вечеринку и оделись в платье не только сами, но и помогли сделать это Ивану. Так, до конца вечера мальчик был в гламурном наряде.

Миша Кацурин с сыном / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с сыном / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Но развлечения прервали ракеты со стороны государства-террориста росии. Поєтому ресторатор показался вместе с детьми в укрытии.

Миша Кацурин с сыном / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна рассказала о врожденном пороке 3-летнего приемного сына Марселя и как гиперактивность помогает ему преодолевать болезнь.

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