Ресторатор показал, как чувствует себя Иван.
Ресторатор и музыкант Миша Кацурин рассказал о досадном инциденте, случившемся с его сыном от предыдущего брака.
Так, Миша в фотоблоге показал 3-летнего Ивана в медицинском учреждении после наложения швов в футболке со следами крови. Как оказалось, мальчик сильно повредил подбородок, так что ему понадобилось зашивать рану. Теперь сын Кацурина некоторое время должен носить специальную медицинскую повязку.
"Три первых шва у карапуза. Пацан начинает обрастать шрамами", — с юмором написал ресторатор.
Впрочем, уже незадолго после выхода из больницы Иван продолжил весело проводить время со старшей сестрой и подругой. В частности, девушки в доме устроили мини-вечеринку и оделись в платье не только сами, но и помогли сделать это Ивану. Так, до конца вечера мальчик был в гламурном наряде.
Но развлечения прервали ракеты со стороны государства-террориста росии. Поєтому ресторатор показался вместе с детьми в укрытии.
Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна рассказала о врожденном пороке 3-летнего приемного сына Марселя и как гиперактивность помогает ему преодолевать болезнь.
Читайте также:
- Известная журналистка раскрыла, как блогер Волошин под прикрытием водителя микроавтобуса сбежал из Украины
- Майкл Дуглас в Киеве: чем актера поразила столица во время войны, с кем встретился и как помог Украине
- Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о романе со стилистом: "Это не тот, о ком пишут"