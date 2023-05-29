Миша Кацурин показал, как Надя Дорофеева в бомбоубежище отвлекается от ракетных обстрелов

Ресторатор и музыкант Миша Кацурин показал, как с возлюбленной, певицей Надей Дорофеевой прячется от вражеских ракет в укрытии.

В частности, в ночь на 29 мая и утром российские оккупанты массированно обстреляли Украину ракетами и иранскими дронами. Миша и Надя не пренебрегают своей безопасностью, так что когда в городе объявляют сигнал воздушной тревоги, то они идут в бомбоубежище.

В укрытии влюбленные пытаются отвлечься от обстрелов. Кацурин показал, что Дорофеева занимается спортом. Надя в спортивной одежде лежала на коврике и выполняла спортивные упражнения.

Надя Дорофеева в бомбоубежище / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Балистика, бомбоубежище, богиня. aka спортивные занятия на свежем воздухе", — подписал снимок Кацурин.

Когда закончилась воздушная тревога, парочка пошла завтракать.

Завтрак Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Вторая попытка позавтракать. Яичница с томатами, чили хлопьями, пармезаном и кинзой", — рассказала о завтраке Надя.

Завтрак Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, в ночь на 28 мая российские оккупанты тоже обстреляли украинские города. Главной целью захватчиков был Киев. По столице Украины российские военные выпустили более 40 беспилотников. Исполнительница Даша Астафьева показывала, как всю ночь во время атаки на Киев спала на полу вместе с собаками.

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