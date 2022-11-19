Миша Кацурин показал, как проводит время с маленькими детьми от экс-жены

Ресторатор, ведущий и музыкант Миша Кацурин показал, как проводит время со своими детьми от экс-жены, бизнесвумен Даши Кацуриной.

В сторис своей страницы в Instagram Кацурин запостил несколько видео с совместного досуга с 6-летней дочерью Александрой и годовалым сыном Иваном. Детьми с отцом прямо на природе устроили мастер-класс по рисованию.

Миша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

В парке звездный отец разместил мольберт, где Саша и даже маленький Ваня проявляли свое творчество. После этого семья отправилась домой к Кацурину, где Миша занимался спортом, а сын ему помогал.

Миша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, на днях Миша Кацурин поделился мыслями относительно того, почему не следует сохранять брак, трещащий по швам, ради детей. По мнению ресторатора, дети гораздо больше страдают от грустных родителей, которые постоянно ссорятся, чем от разведенных родителей, которые смогли построить с кем-то свое счастье или быть счастливее наедине, чем вместе.

Кстати, сейчас Миша Кацурин счастлив в новых отношениях с певицей Надей Дорофеевой. 9 месяцев назад, после семи лет брака, Миша разошелся с бизнесвумен Дашей Кацуриной, от которой имеет двоих детей. Тогда же стало известно, что между Кацуриным и Дорофеевой роман.

Интересно, что и бывшие половинки Миши и Нади – Даша Кацурина и Владимир Дантес также обрели счастье друг с другом.

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