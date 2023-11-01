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Миша Кацурин показал, как сводил Надю Дорофееву на романтическое свидание

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Время на прочтение
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Миша Кацурин показал, как сводил Надю Дорофееву на романтическое свидание

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Также ресторатор показал певице, где прошли его студенческие годы.

Ресторатор и музыкант Миша Кацурин показал, как сходил на свидание со своей женой, певицей Надей Дорофеевой.

Сначала Миша провел исполнительнице экскурсию по местам, где прошли его студенческие годы. Ресторатор учился в Киевском национальном университете технологий и дизайна.

"Проходили мимо КНУТД, где я провел сотни часов студенческой жизни. По старой привычке хотел заказать помойный кофе и булку в киоске напротив, но теперь напротив есть кофейня, вкусный фильтр, завтраки и орешек со сгущенкой. Киев такой классный", — поделился Кацурин.

Свидание Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin
Свидание Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Впоследствии ресторатор повел Дорофееву в ресторан, где они наслаждались вкусными коктейлями. Миша поделился, что учил Надю наслаждаться напитками и объяснял, чем они отличаются.

Свидание Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin
Свидание Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Может показаться, что это закладывает бодрая мужская компания. Не тут то было. Это у нас с любимой свидание с практическими объяснениями, что такое мескаль и как ему подходит сангрия", — поделился ресторатор.

Свидание Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin
Свидание Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, недавно Миша Кацурин показывал, как Надя Дорофеева играет с его 2-летним сыном. К слову, дети ресторатора от первого брака часто проводят время с ним и певицей.

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Дата публикации
Просмотры
960
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