Миша Кацурин прокомментировал, почему не стал сохранять брак ради детей

По мнению ресторатора, дети страдают больше от грустных родителей, которые постоянно ссорятся, чем от разведенных родителей.

Ресторатор, музыкант и ведущий Миша Кацурин поделился своими мыслями относительно того, почему не стоит оставаться в браке, который себя исчерпал, ради детей.

Кацурин, который 9 месяцев назад разорвал отношения с бизнесвумен и мамой его двух несовершеннолетних детей Дашей Кацуриной, считает, что дети гораздо больше страдают от грустных родителей, которые постоянно ссорятся.

"Остаться в отношениях ради детей – не ок. Во-первых, ваши отношения с детьми это ваши отношения с детьми, а отношения с партнером это отношения с партнером – это просто разные отдельные отношения. Во-вторых, в общем, в "жизни ради кого-то" есть печальные последствия в виде пожизненного недовольства собой, другими, злобой и обвинением – "вот я ради вас/ных, а вы/они неблагодарные". Дети гораздо больше страдают от грустных родителей и их конфликтов, чем от разведенных родителей, которые смогли построить с кем-то свое счастье или быть счастливее наедине, чем вместе. Конечно, это справедливо, если и мама, и папа принимают полноценное участие в жизни детей после развода", — отметил Кацурин.

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В то же время ресторатор подчеркнул, что дети – это огромная ответственность и развод не уменьшает ее и не снимает ни с одного из родителей.

"Организовать удобные, интересные, полноценные, полные любви отношения с детьми на две семьи — возможно и это только вопрос зрелости родителей, взаимного желания воспитать счастливых детей и элементарного менеджмента. Научить чему-то ребенка можно только если умеешь и практикуешь сам. Родители, которые живут в несчастливых, безрадостных браках никогда не научат своих детей радоваться жизни", – считает ресторатор.

Миша Кацурин и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Вместе с тем Кацурин отметил, что развод – крайность и прежде чем решиться на этот шаг он пытался спасти свой брак:

"В отношениях бывают сложные периоды и надо добросовестно работать, чтобы фиксировать негативное и развивать положительное. Психологи частные, семейные, специальная литература, семейные правила и ожидания, пять языков любви, игрушки, випассаны. Надо попробовать все. Я, например, попробовал. Но стоит быть честным с собой и уметь остановиться, когда не работает", — добавил Миша.

Миша и Даша Кацурины / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, что Даша и Миша Кацурины поженились в 2015 году. От брака с Дашей Кацуриной ресторатор имеет двоих детей – 6-летнюю дочь Александру и годовалого сына Ивана. Впрочем, в марте 2022-го супруги неожиданно объявили о своем разводе.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А уже в июне Миша Кацурин рассекретил свой роман с певицей Надей Дорофеевой, которая также в марте, днем ранее Кацурина, сообщила, что рассталась с шоуменом Владимиром Дантесом. Интересно, что до этого семьи дружили – проводили вместе время, ездили на отдых. После того, как Миша и Надя рассказали о своем романе, немного погодя выяснилось, что и между Дашей Кацуриной и Владимиром Дантесом вспыхнули чувства.

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