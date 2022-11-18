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Миша Кацурин прокомментировал, почему не стал сохранять брак ради детей

Миша Кацурин прокомментировал, почему не стал сохранять брак ради детей

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2486
Время на прочтение
3 мин
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Миша Кацурин прокомментировал, почему не стал сохранять брак ради детей

Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

По мнению ресторатора, дети страдают больше от грустных родителей, которые постоянно ссорятся, чем от разведенных родителей.

Ресторатор, музыкант и ведущий Миша Кацурин поделился своими мыслями относительно того, почему не стоит оставаться в браке, который себя исчерпал, ради детей.

Кацурин, который 9 месяцев назад разорвал отношения с бизнесвумен и мамой его двух несовершеннолетних детей Дашей Кацуриной, считает, что дети гораздо больше страдают от грустных родителей, которые постоянно ссорятся.

"Остаться в отношениях ради детей – не ок. Во-первых, ваши отношения с детьми это ваши отношения с детьми, а отношения с партнером это отношения с партнером – это просто разные отдельные отношения. Во-вторых, в общем, в "жизни ради кого-то" есть печальные последствия в виде пожизненного недовольства собой, другими, злобой и обвинением – "вот я ради вас/ных, а вы/они неблагодарные". Дети гораздо больше страдают от грустных родителей и их конфликтов, чем от разведенных родителей, которые смогли построить с кем-то свое счастье или быть счастливее наедине, чем вместе. Конечно, это справедливо, если и мама, и папа принимают полноценное участие в жизни детей после развода", — отметил Кацурин.

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В то же время ресторатор подчеркнул, что дети – это огромная ответственность и развод не уменьшает ее и не снимает ни с одного из родителей.

"Организовать удобные, интересные, полноценные, полные любви отношения с детьми на две семьи — возможно и это только вопрос зрелости родителей, взаимного желания воспитать счастливых детей и элементарного менеджмента. Научить чему-то ребенка можно только если умеешь и практикуешь сам. Родители, которые живут в несчастливых, безрадостных браках никогда не научат своих детей радоваться жизни", – считает ресторатор.

Миша Кацурин и Даша Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin
Миша Кацурин и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Вместе с тем Кацурин отметил, что развод – крайность и прежде чем решиться на этот шаг он пытался спасти свой брак:

"В отношениях бывают сложные периоды и надо добросовестно работать, чтобы фиксировать негативное и развивать положительное. Психологи частные, семейные, специальная литература, семейные правила и ожидания, пять языков любви, игрушки, випассаны. Надо попробовать все. Я, например, попробовал. Но стоит быть честным с собой и уметь остановиться, когда не работает", — добавил Миша.

Миша и Даша Кацурины / © instagram.com/dasha_katsurina
Миша и Даша Кацурины / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, что Даша и Миша Кацурины поженились в 2015 году. От брака с Дашей Кацуриной ресторатор имеет двоих детей – 6-летнюю дочь Александру и годовалого сына Ивана. Впрочем, в марте 2022-го супруги неожиданно объявили о своем разводе.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva
Миша Кацурин и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А уже в июне Миша Кацурин рассекретил свой роман с певицей Надей Дорофеевой, которая также в марте, днем ранее Кацурина, сообщила, что рассталась с шоуменом Владимиром Дантесом. Интересно, что до этого семьи дружили – проводили вместе время, ездили на отдых. После того, как Миша и Надя рассказали о своем романе, немного погодя выяснилось, что и между Дашей Кацуриной и Владимиром Дантесом вспыхнули чувства.

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Дата публикации
Просмотры
2486
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