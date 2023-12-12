Миша Кацурин растрогал необычным подарком от Нади Дорофеевой: "Мечтал о таком из универа"

Муж звезды уже похвастался им на ее сольном концерте.

Украинская певица Надя Дорофеева осуществила давнюю мечту своего мужа, ресторатора Миши Кацурина.

Так, знаменитость подарила избраннику дорогую американскую гитару Gibson Les Paul 2011 года. Оказывается, с этим подарком Миша выступал на сцене во время киевского сольного концерта Нади. Об этом ресторатор сообщил в своем фотоблоге.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/misha_katsurin

К слову, Кацурин был удивлен тем, как его жена смогла найти ценный музыкальный инструмент. Поскольку у нее достаточно плотный концертный график.

"Как? Я видел, сколько времени занимает подготовка к сольному концерту. У человека не было времени на обед, а такая гитара не продается прямо в магазине, здесь именно нужно заниматься поисками. То есть на обед времени не было, а на Les Paul было?", - с удивлением написал Миша.

Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Кстати, мужчина Нади признался, что это уже не первая мечта, которую осуществила его "крошечная Надя". И описал грандиозные сценические достижения артистки.

"За одну маленькую субботу крошечная Надя собрала огромную Stereo Plaza, дала фантастическое шоу, от которого и опытные присели, собрала 3 миллиона гривен в поддержку "Азова", а также осуществила мечту своего мужа. Уже не первую", - поделился Кацурин.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: alinallvv

В конце Миша восхитил своих поклонников нежными комплиментами, адресованными его жене.

"Есть люди, внутренний свет которых настолько мощный, что озаряет не только близких, а вообще всех и все вокруг. Мне посчастливилось знать одного такого человека. Люблю, горжусь и благодарю", - растрогал ресторатор.

Напомним, певица Надя Дорофеева 9 декабря отыграла свой сольный концерт в Киеве. На зажигательное шоу пришло множество звездных гостей, которые помогли собрать 3 млн грн на нужды полка "Азов". Как прошло долгожданное событие – смотрите в фоторепортаже.

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