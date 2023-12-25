Миша Кацурин удивил неожиданной сменой образа и поколядовал Евгению Клопотенко

Муж Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин удивил поклонников своим неожиданным перевоплощением и актерскими способностями.

По случаю Сочельника Миша нарядился в традиционную одежду, надел высокую шапку из меха и кожух. Кстати, других персонажей с вертепа играли его друзья – украинские предприниматели и блогеры. Среди них был и друг семьи Дорофеевой и Кацурина – Антон Птушкин, который превратился на время спектакля в врача.

Миша Кацурин

Все вместе они воспроизвели настоящую украинскую коляду с главными действующими лицами – "Дедом" и "Козой". Вертеп ходил в сердце столицы в различные дома и устраивал магическое действо. Миша Кацурин был в роли украинского пана. Его друзья также превратились в сказочные образы и разыгрывали комические и иронические сценки. В частности, они воспроизвели вождения Козы под украинские колядки.

Миша Кацурин

Миша Кацурин

В общем, все произошло в лучших традициях. Во время спектакля была игра на бубне в исполнении Миши, праздничный вертеп в руках, смерть Козы и ее оживление с помощью Священника и Гадалки, а также много пения.

Миша Кацурин сменил образ и присоединился к вертепу

К слову, такой звездный вертеп пришел и в дом кулинара Евгения Клопотенко. Шеф-повар в этот момент как раз праздновал Рождество за большим семейным столом. Все гости были невероятно счастливы от увиденного действа. Напоследок Евгений угостил всех водкой.

Миша Кацурин

Впрочем, вертеп не был исключительно рождественским весельем. В этот раз Кацурин вместе с друзьями собирали средства на нужды военных. Так, своеобразный ритуальный спектакль за вечер насобирал более 200 тыс грн на 17-ю отдельную танковую бригаду.

Миша Кацурин

Поужинав с друзьями-колядниками после вертепа Миша Кацурин вернулся домой к родным. В частности, он встретил Рождество с женой Надеждой Дорофеевой, мамой и бабушкой и показал общие атмосферные фото.

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