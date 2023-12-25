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Миша Кацурин удивил неожиданной сменой образа и поколядовал Евгению Клопотенко

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
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Миша Кацурин удивил неожиданной сменой образа и поколядовал Евгению Клопотенко

Миша Кацурин

Ресторатор присоединился к вертепу с благотворительной целью.

Муж Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин удивил поклонников своим неожиданным перевоплощением и актерскими способностями.

По случаю Сочельника Миша нарядился в традиционную одежду, надел высокую шапку из меха и кожух. Кстати, других персонажей с вертепа играли его друзья – украинские предприниматели и блогеры. Среди них был и друг семьи Дорофеевой и Кацурина – Антон Птушкин, который превратился на время спектакля в врача.

Миша Кацурин / ©
Миша Кацурин

Все вместе они воспроизвели настоящую украинскую коляду с главными действующими лицами – "Дедом" и "Козой". Вертеп ходил в сердце столицы в различные дома и устраивал магическое действо. Миша Кацурин был в роли украинского пана. Его друзья также превратились в сказочные образы и разыгрывали комические и иронические сценки. В частности, они воспроизвели вождения Козы под украинские колядки.

Миша Кацурин / ©
Миша Кацурин
Миша Кацурин / ©
Миша Кацурин

В общем, все произошло в лучших традициях. Во время спектакля была игра на бубне в исполнении Миши, праздничный вертеп в руках, смерть Козы и ее оживление с помощью Священника и Гадалки, а также много пения.

Миша Кацурин сменил образ и присоединился к вертепу

Миша Кацурин сменил образ и присоединился к вертепу

К слову, такой звездный вертеп пришел и в дом кулинара Евгения Клопотенко. Шеф-повар в этот момент как раз праздновал Рождество за большим семейным столом. Все гости были невероятно счастливы от увиденного действа. Напоследок Евгений угостил всех водкой.

Миша Кацурин / ©
Миша Кацурин

Впрочем, вертеп не был исключительно рождественским весельем. В этот раз Кацурин вместе с друзьями собирали средства на нужды военных. Так, своеобразный ритуальный спектакль за вечер насобирал более 200 тыс грн на 17-ю отдельную танковую бригаду.

Миша Кацурин / ©
Миша Кацурин

Поужинав с друзьями-колядниками после вертепа Миша Кацурин вернулся домой к родным. В частности, он встретил Рождество с женой Надеждой Дорофеевой, мамой и бабушкой и показал общие атмосферные фото.

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Дата публикации
Просмотры
612
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