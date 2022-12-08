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Миша Кацурин и Надя Дорофеева впервые спели вместе и снялись в совместном видео

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
836
Время на прочтение
1 мин
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Миша Кацурин и Надя Дорофеева впервые спели вместе и снялись в совместном видео

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Влюбленные представили композицию "Щоб не було".

Украинская певица Надя Дорофеева и блогер, ресторатор и ведущий Миша Кацурин представили композицию "Щоб не було", над которой работали вместе.

Также Кацурин снялся в лирик-видео к песне Нади. Сама Дорофеева эту работу назвала "творческим ответом на все вопросы вокруг личной жизни".

"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – рассказала о смысле песни исполнительница.

Как известно, Надя Дорофеева и Миша Кацурин рассекретили свои отношения в апреле этого года. До этого Дорофеева и шоумен Владимир Дантес объявили, что официально разводятся, а на следующий день рестораторы Миша и Даша Кацурины сообщили о разрыве. Позже выяснилось, что Дорофеева начала встречаться с Мишей Кацуриным, а Дантес – с Дашей Кацуриной.

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Дата публикации
Просмотры
836
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