Миша Кацурин залюбовал романтическими поцелуями с Надей Дорофеевой на камеру

Ресторатор Миша Кацурин залюбовал Сеть общими кадрами с певицей Надеждой Дорофеевой.

Ко Дню влюбленных на своей странице в Instagram бизнесмен добавил подборку фотографий с исполнительницей из собственного архива. На всех фото Кацурин и Дорофеева показывали свои чувства и целовались.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Не отрывался бы ни на секунду", – трогательно подписал кадры с певицей ресторатор.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Дорофеева отреагировала на милую публикацию своего бойфренда в комментариях. Исполнительница написала "Миша" и добавила эмоджи со слезами и разбитое красное сердечко, намекнув, что ее очень взволновал пост любимого. К тому же Надя сделала репост фото в стороз на своей странице.

Напомним, в День влюбленных Григорий Решетник также поделился романтическими кадами с женой Кристиной, сделанными 12 лет назад.

Читайте также: