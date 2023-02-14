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Миша Кацурин залюбовал романтическими поцелуями с Надей Дорофеевой на камеру

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
827
Время на прочтение
1 мин
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Миша Кацурин залюбовал романтическими поцелуями с Надей Дорофеевой на камеру

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Бизнесмен нежно приветствовал любимую с Днем влюбленных.

Ресторатор Миша Кацурин залюбовал Сеть общими кадрами с певицей Надеждой Дорофеевой.

Ко Дню влюбленных на своей странице в Instagram бизнесмен добавил подборку фотографий с исполнительницей из собственного архива. На всех фото Кацурин и Дорофеева показывали свои чувства и целовались.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Не отрывался бы ни на секунду", – трогательно подписал кадры с певицей ресторатор.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Дорофеева отреагировала на милую публикацию своего бойфренда в комментариях. Исполнительница написала "Миша" и добавила эмоджи со слезами и разбитое красное сердечко, намекнув, что ее очень взволновал пост любимого. К тому же Надя сделала репост фото в стороз на своей странице.

Напомним, в День влюбленных Григорий Решетник также поделился романтическими кадами с женой Кристиной, сделанными 12 лет назад.

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Дата публикации
Просмотры
827
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