Миша Кацурин похвастался семейным отдыхом с Надей Дорофеевой и двумя детьми в Карпатах

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / © instagram.com/gorovaya_irina

Украинская певица Надя Дорофеева наслаждается отдыхом с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, и его двумя детьми в Карпатах.

Если же исполнительница решила особо не делиться контентом из отпуска, то ее избранник показал, как они вместе проводят время. В частности, семейство насладилось баней.

Надя Дорофеева с дочерью Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin

Заведение было довольно тематическим. На полу было множество стогов сена, на которые можно было прилечь и отдохнуть. Чтобы ничего не кололо, они были застелены простынями. Надя Дорофеева и дочь Кацурина Саша охотно там отдыхали.

Дети Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin

Конечно же, семейство парилось в бане. Дети Миши Кацурина охотно присоединились к таким активностям.

После бани их ждал еще один особенный отдых. Они покупались в чане под открытым небом. Кстати, ароматы там были просто невероятные. К чану были добавлены ветки елки, а также нарезанные цитрусовые.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин и его дети / © instagram.com/misha_katsurin

