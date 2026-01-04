- Дата публикации
Миша Кацурин похвастался семейным отдыхом с Надей Дорофеевой и двумя детьми в Карпатах
Ресторатор показал, как они все вместе проводили время.
Украинская певица Надя Дорофеева наслаждается отдыхом с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, и его двумя детьми в Карпатах.
Если же исполнительница решила особо не делиться контентом из отпуска, то ее избранник показал, как они вместе проводят время. В частности, семейство насладилось баней.
Заведение было довольно тематическим. На полу было множество стогов сена, на которые можно было прилечь и отдохнуть. Чтобы ничего не кололо, они были застелены простынями. Надя Дорофеева и дочь Кацурина Саша охотно там отдыхали.
Конечно же, семейство парилось в бане. Дети Миши Кацурина охотно присоединились к таким активностям.
После бани их ждал еще один особенный отдых. Они покупались в чане под открытым небом. Кстати, ароматы там были просто невероятные. К чану были добавлены ветки елки, а также нарезанные цитрусовые.
