Миша Кацурин после массового отравления обратился к пострадавшим: как инцидент повлияет на меню ресторана

Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

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Украинский ресторатор Миша Кацурин прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в его заведении "Китайский привет", которое он недавно открыл во Львове.

По словам бизнесмена, вместе с ним с симптомами острого отравления к врачам обратилось 118 человек. Он добавил, что общим блюдом для всех пострадавших был чизкейк, в креме которого есть сырые яйца — и именно в таких условиях комфортно размножается сальмонелла. После многочисленных проверок это подтвердилось: причиной вспышки стала именно эта бактерия.

"Отчитываюсь по львовской ситуации: 118 гостей заболели (со мной 119). Медиа пишут о 75, но их больше. Мы на контакте с каждым. 46 человек еще в больнице, но до конца недели большинство, слава Богу, уже будет дома. Чем отравились: все пострадавшие ели сингапурский чизкейк. Там крем из яиц, где прекрасно чувствует себя сальмонелла, а температуры запекания менее 70 градусов недостаточно, чтобы эту сальмонеллу убить. Заключение лабораторий: продукты — чисто, два повара — сальмонеллез. Оба эти повара также ели этот чизкейк, поэтому носители они или также пострадавшие мы не знаем. Вывод: как именно сальмонелла попала в чизкейк точно неизвестно. Кондитеры здоровые, яйца, которые лаборатория забрала на тест — стерильные. Тем не менее, однажды попала. Возможно, из другого лотка яиц", — говорится в посте Кацурина в Instagram.

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Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

В своем обращении он искренне извинился перед всеми, кто пострадал, и заверил, что сделает все возможное, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

"Я еще раз хочу извиниться у каждого, кто пострадал. Мы сделали все выводы. Мы станем лучшей версией себя и сделаем все, чтобы оправдать вашу любовь", — добавил ресторатор.



Сейчас ресторатор усиленно работает над устранением всех ошибок, на которые указала Госпродпотребслужба и помогает тем, кто отравился. Более того, Миша сообщил, что сингапурский чизкейк, который и вызвал вспышку кишечной инфекции, уже устранен из меню его заведений.

Напомним, недавно актер Тарас Цимбалюк тоже столкнулся с острым отравлением и рассказал о симптомах.