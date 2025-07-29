Миша Кацурин после отравления в собственном ресторане показался на отдыхе с Дорофеевой

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / © elle.ua

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Украинский ресторатор Миша Кацурин, который недавно оказался в центре скандала с массовым отравлением в своем заведении, поделился кадрами уютного отдыха с женой, певицей Надей Дорофеевой.

Так, после выписки из больницы во Львове Кацурин отправился с возлюбленной на природу, чтобы восстановить силы. Пара выбрала спокойное уединение среди зелени — подальше от шумных и напряженных будней. В своем Instagram Миша опубликовал фото, где Надя сидит в саду и наслаждается чаем из пиалы под открытым небом. Чтобы набраться сил возлюбленные устроили чайную церемонию без лишних глаз. В последнее время звезды регулярно выбирают именно такой вид отдыха.

Надя Дорофеева / © instagram.com/misha_katsurin

К слову, ранее на состояние своего здоровья жаловался не только Миша Кацурин. Сама артистка неделями ранее также оказалась под капельницами. Она вышла на связь из палаты и сообщила причину своего истощения.

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Напомним, недавно певец Павел Зибров с Ириной Билык показал свой отдых на природе с шашлыками.