Миша Крупин объявил о закрытии "Коррупции" и назвал причину: "Больше не услышите "черный чемоданчик"

Украинский певец Миша Крупин объявил о закрытии группы "Коррупция", солистом которой он был.

Музыкант объяснил, что его контракт с лейблом Papa Music истек. Они пытались договориться о дальнейшем сотрудничестве, однако не смогли прийти к согласию. Проект "Коррупция" прекращает свое существование. Артист также добавил, что больше не будет исполнять песни из старого репертуара, ведь лейбл запретил это делать.

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

"Из-за того, что после окончания договора с лейблом Papa Music мы не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве, лейбл запретил мне петь песни проекта "Коррупция". То есть "Коррупции" больше нет, и вы больше не услышите "черный чемоданчик" в моем исполнении", – объяснил музыкант.

Однако Крупин таки порадовал поклонников новостью. В частности, он начинает свою сольную карьеру и планирует и дальше выпускать песни.

"Ждите новых песен, все только начинается", — отметил артист.

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Напомним, в прошлом году Papa Music попадал на полосы с громкими заголовками. В частности, у лейбла был серьезный скандал с подопечным, певцом Wellboy. Артист досрочно расторг контракт с Papa Music и продолжал без соответствующего разрешения исполнять песни, права на которые у него не было. В конце концов лейбл подал иск в суд и выиграл дело. Wellboy должен был выплатить Papa Music 300 тысяч долларов. Впрочем, они разрешили конфликт. Певец вернулся в лейбл и недавно раскрыл подробности их примирения.

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