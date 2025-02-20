Миша Крупин официально присоединился к рядам ВСУ и показал, как проходит его служба

Известный украинский певец Миша Крупин официально присоединился к рядам ВСУ.

Об этом исполнитель объявил в своем Instagram. В частности, артист опубликовал фото, где он изображен в военной форме. Певец отметил, что теперь он служит народу Украины.

"Ну что ж, теперь служу нашему народу! Принимаю ваши поздравления!" – поделился с поклонниками артист.

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Также Миша Крупин рассказал, как проходит его служба. В настоящее время артист отправляется проходить обучение – базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Исполнитель в сторис показал, как собрал все необходимые для этого вещи.

"Я уехал проходить БОВП", — поделился артист.

Пост Миши Крупина / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Отметим, что Миша Крупин еще летом прошлого года объявил, что добровольцем вступает в ряды ВСУ. Правда, после этого заявления исполнитель не отправился на службу. Певец пояснил, что во время прохождения ВВК возникли определенные вопросы его пригодности. В конце концов, в этом году артист стал военнослужащим официально.

Напомним, недавно стало известно, что юморист Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ. Также шоумен уже раскрыл, где он служит.

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