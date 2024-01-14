Миша Крупин откровенно рассказал о 21-летнем сыне, который намерен стать военным в Израиле

Лидер украинской группы "Коррупция" Миша Крупин признался, что его сын Давид стремится стать военным в Израиле, где идет война.

В частности, знаменитость поделился, что 21-летний сын служит в израильской армии и в будущем хочет связать свою жизнь с военным делом. В частности, подписать контракт и стать профессиональным военным в Израиле.

"Он хочет сейчас пойти по военной стезе, стать профессиональным военным, подписать контракт и служить дополнительно", - рассказал Крупин в интервью Евгению Фешаку.

Сын Миши Крупина Давид. Фото: Х Давида Крупина

По словам певца, они находятся в хороших отношениях с Давидом и часто обсуждают текущие события в обеих странах и его будущее.

"Мы общаемся время от времени. У нас классные отношения. Мы общались о войне, он мне рассказывал, что там происходит. И вообще у нас постоянные разговоры относительно его будущего", - отметил звезда.

К тому же Миша ответил, разделяет ли желание сына стать военным во время острой фазы войны в Израиле. Певец не дал однозначного ответа, но подчеркнул, что Давид также занимается музыкой и пишет песни на разных языках.

Сын Миши Крупина Давид. Фото: Х Давида Крупина

"С одной стороны я постоянно ему что-то всю жизнь рассказываю. Он занимается творчеством. Пишет песни. Раньше писал на русском. Последние песни его были на украинском, на иврите, на английском пишет. Это пока не коммерчески", - добавил Миша.

Отметим, что сын артиста Давид уже пять лет проживает в Израиле. Он уехал из РФ в Израиль, когда ему было 16 лет по специальной программе для украинских евреев.

Напомним, недавно артист Миша Крупин вместе со звездами "Квартала" посетил украинских бойцов в Чернигове и показался в госпиталях.

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