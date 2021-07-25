Миша Крупин поделился, в каких отношениях с бывшей возлюбленной Дашей Астафьевой

Также певец прокомментировал слухи о романе с Анной Седоковой.
Украинский музыкант и солист группы "КОРРУПЦИЯ" Миша Крупин рассказал о личном.
Так, в свое время артист встречался с известной актрисой и моделью Дашей Астафьевой. Недавно артист сыграл концерт в Киеве, куда пришла и его бывшая. В программе "Світське життя" Крупин поделился, в каких отношениях с певицей.
"У нас прекрасные отношения с Дашей и с родителями. Родители ее приходили, я пригласил. Даша поздравляет мою бабушку с днем рождения и так далее, у нас классные отношения", — поделился Миша.
Кроме того, исполнитель прокомментировал слухи о романе с экс-"виагрянкой" Анной Седоковой. Так, в 2013 году она написала, что ей сделали предложение, а затем запостила фото с музыкантом. Впрочем, Крупин заверил, что не крутил роман с Анной.
Напомним, в 2018 году Астафьева представила композицию "Аста ла виста". Автором песни стал Михаил Крупин.