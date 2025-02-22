Миша Крупин после мобилизации показал, как проходят его учения: "Всю жизнь мечтал"

Известный украинский певец Миша Крупин после вступления в ряды ВСУ показался на военных учениях.

В своем фотоблоге артист вышел на связь в форме, полученной недавно. Он сообщил, что сейчас продолжаются учения вместе с другими прибывшими в армию. Тем не менее, звезда не потерял чувство юмора и под забавным фото написал: "Когда всю жизнь тайком мечтал об учебе, рытье окопов и ночных тревогах".

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Так, певец вместе с другими военными начал постепенно овладевать необходимыми навыками. На днях он показал, как ночью они отправились на тренировку. К слову, в перерывах между задачами Крупин даже принялся поднимать дух побратимам своей музыкой на губной гармошке.

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

К слову, Миша также высказался и о концертной деятельности. Прежде всего, певец заявил, что все запланированные концерты состоятся. Так же в дальнейшем он будет пытаться отпрашиваться со службы, чтобы утешить фанатов своими хитами.

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Напомним, недавно стало известно, что юморист Игорь Ласточкин также стал на защиту Украины. Шоумен уже раскрыл, где именно служит.