Миша Крупин после мобилизации показал, как проходят его учения: "Всю жизнь мечтал"

Артист также высказался о концертной деятельности.
Известный украинский певец Миша Крупин после вступления в ряды ВСУ показался на военных учениях.
В своем фотоблоге артист вышел на связь в форме, полученной недавно. Он сообщил, что сейчас продолжаются учения вместе с другими прибывшими в армию. Тем не менее, звезда не потерял чувство юмора и под забавным фото написал: "Когда всю жизнь тайком мечтал об учебе, рытье окопов и ночных тревогах".
Так, певец вместе с другими военными начал постепенно овладевать необходимыми навыками. На днях он показал, как ночью они отправились на тренировку. К слову, в перерывах между задачами Крупин даже принялся поднимать дух побратимам своей музыкой на губной гармошке.
К слову, Миша также высказался и о концертной деятельности. Прежде всего, певец заявил, что все запланированные концерты состоятся. Так же в дальнейшем он будет пытаться отпрашиваться со службы, чтобы утешить фанатов своими хитами.
Напомним, недавно стало известно, что юморист Игорь Ласточкин также стал на защиту Украины. Шоумен уже раскрыл, где именно служит.