Миша Крупин принял присягу в третью годовщину полномасштабной войны: "Служу украинскому народу"

Известный украинский певец Миша Крупин после вступления в ряды ВСУ официально принял присягу.

Случилось это символически 24 февраля, в третью годовщину полномасштабной войны в Украине. Как поделился артист в Instagram-stories, день стал для него важным и эмоциональным.

Кроме того, исполнитель обратился к украинцам. Миша Крупин поблагодарил за невероятную поддержку ВСУ и его лично. Певец говорит, что ему очень приятно. В заключение исполнитель добавил, что все будет Украина!

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

"Сегодня (24 февраля – прим. ред.) важный и эмоциональный день во всех аспектах. Я принял присягу, поэтому уже официально служу украинскому народу. И хотел сказать, что поддержка наших Вооруженных сил – это очень-очень важно. И мне, кстати, очень приятно, что вы все меня поддерживаете! Благодарен вам всем! Все будет Украина!" – поделился артист.

Отметим, на прошлой неделе Миша Крупин объявил, что наконец-то официально присоединился к рядам ВСУ. Еще летом 2024 года артист планировал пойти служить добровольцем. Однако тогда возникли определенные проблемы, когда Крупин проходил ВВК. Но, наконец, артист официально стал военнослужащим. Недавно певец показывал, как проходят его учения.

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