Миша Крупин признался, как его изменила служба в ВСУ и как к этому относятся дети

Миша Крупин / © instagram.com/mishakrupin1

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Известный украинский певец Миша Крупин после вступления в ряды ВСУ рассказал о внутренних изменениях.

Артист после того, как пошел воевать добровольцем, говорит, что ни капли не жалеет о своем решении стать на защиту Украины. Более того, в комментарии "Ранок у великому місті" делится, что на самом деле его состояние сейчас значительно улучшилось. Кроме того, его дети также одобрительно реагируют на службу папы и гордятся им.

"Стал меньше стрессовать и заниматься самокопанием. Дети говорят, что "батя молодец". Дочка гордится и когда я приезжаю, то она просит меня надеть военную форму, чтобы мы погуляли", — растрогал звезда.

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Миша Крупин / © instagram.com/mishakrupin1

В то же время с такой четкой гражданской позицией у артиста-военного вырос уровень возмущения от тех, кто уклоняется от службы. В свое время он даже написал пост, что хотел бы пойти работать в ТЦК. По словам Миши, именно после этого на него сорвалась волна хейта, но он не обращает на это внимания.

"Люди ищут отмазки во всем вокруг и транслируют: у них и власть такая, и эти такие. А ТЦК — это те же парни из Вооруженных сил, которые уже повоевали и так далее. Я позакрывал комментарии. Раньше хейт был связан с тем, что я якобы пиарюсь. Я рэпер и если сказал, что иду, то я иду", — отметил исполнитель.

Напомним, Миша Крупин присоединился к рядам ВСУ с февраля 2025 года. По последней информации артист находится в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд", который специализируется на разведке и выполнении ударных задач.