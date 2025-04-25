Миша Крупин рассекретил, в каком батальоне служит и чем радует побратимов в свободное время

Миша Крупин / © instagram.com/mishakrupin1

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Известный украинский певец Миша Крупин после вступления в ряды ВСУ рассказал подробности о своей службе.

Исполнитель защищает Украину от оккупантов с февраля 2025 года. Однако только сейчас решился рассекретить направление, где воюет. По словам Крупина, свой государственный долг он выполняет в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд", специализирующемся на разведке и выполнении ударных задач. Артист признается, что подготовка продолжалась около двух месяцев.

"Служба началась в 2025 году в 413-м отдельном батальоне "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ. Подготовка длилась, казалось, два месяца, но полных — полтора", — отметил Миша Крупин в комментарии "Нашему Радио".

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Миша Крупин / © instagram.com/mishakrupin1

Кроме того, звезда-воин признался, что не покидал свое любимое дело. Поэтому то же время он продолжает поднимать боевой дух побратимов своим творчеством. В частности, исполняет разные композиции на гитаре в свободное от заданий время.

"Я поехал и взял с собой гитару. У нас были такие вечерние концерты", — признался исполнитель.

Также Крупин призвал не бояться вступать в ряды ВСУ: "Просто советую присоединиться, не бояться, потому что бояться Вооруженных Сил наших должны враги, русские, никак не наши граждане. В ВСУ очень хорошо относятся к людям, которые пришли сами. Поэтому я советую идти самостоятельно".

Напомним, недавно военнослужащий Иван Пелых, являющийся сыном ведущего Игоря Пелиха, женился и показал свадьбу в Киеве.