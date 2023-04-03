Миша Крупин разыграл на аукционе свою самую дорогую гитару, чтобы помочь ВСУ

Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин дал концерт в Киеве, чтобы собрать средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Исполнитель вместе со своим коллективом провел между песнями благотворительный аукцион. Особым лотом стала коллекционная гитара Крупина, подаренная ему на 40-летие бабушкой.

Миша Крупин/Фото: instagram.com/corruption.official

"Я мечтал об этой гитаре, ведь она очень легкая, поэтому бабушка Циля, которая, собственно, еще с детства больше всего поддерживала все мои музыкальные начинания, на 40-летие осуществила эту мечту — подарила мне эту крутящую гитару. Эта гитара, кстати, со мной объездила всю Украину!Именно на ней я играл во время своего первого большого тура.Но насколько бы дорогой она ни была для меня, я без раздумий отдал ее на благотворительный аукцион. Ведь на самом деле гитары сейчас — это просто ничто по сравнению с жизнью наших ребят", — рассказал об инструменте музыкант.

Миша Крупин/Фото: instagram.com/corruption.official

Гитару удалось отдать с молотка за 140 тысяч гривен. Собранные средства Крупин перечислит на приобретение пикапа для защитников, сейчас воюющих на запорожском направлении. Также музыкант добавил, что после победы надеется перекупить гитару вспять.

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