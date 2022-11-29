Миша Крупин шокировал реакцией первой жены-россиянки на войну: "Говорит, вы сами себя обстреливаете"

Певец Миша Крупин рассказал о первой жене, которая живет в РФ, в частности, исполнитель вспомнил ее реакцию на начало полномасштабной войны в Украине.

Артист рассказал, что экс-возлюбленная позвонила ему в первый день. Впрочем, ее реакция просто шокировала музыканта. Она заявила, что "не все так однозначно" и "украинцы сами себя обстреливают". Миша не церемонился с бывшей, а послал ее куда подальше.

"Первая жена мне позвонила в первый день и говорит: "Не все так однозначно". И потом говорит: "Слушай, ну вы там сами себя обстреливаете". А я говорю: "Ты что, еб**тая?". Я так и сказал. И все, разговор с ней закончился, и больше мы не общались. Кстати, ее мужу пришла повестка, как мне рассказали", — поделился Крупин в интервью Алине Доротюк.

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

К слову, в музыканта есть от первой жены сын. Парень сейчас находится в Израиле, куда уехал еще в 2016 году. Там он служит в армии.

Крупин также стал приемным отцом дочери первой жены. Впрочем, Миша признался, что не общается с ней.

"Очень сухо, я с ней там... несколько слов, но я не общаюсь. Я к ней нормально отношусь, но мы не общаемся", — рассказал артист.

Отметим, на первой жене артист женился в 20 лет. Впрочем, их отношения не сложились. Пара развелась. Как объяснил тогда Михаил, семейная жизнь мешала его творчеству.

Напомним, первая жена мужа Камалии тоже живет в России. Ранее Мохаммад Захур рассказывал о ее позиции по поводу войны, которую в Украине развязала Россия.

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