Миша Крупин спел актуальный хит о горящем Крымском мосте и предсказал будущее Москвы

Певец Миша Крупин выпустил актуальный трек после потрясающего взрыва на Крымском мосту, ставшего праздником для всех украинцев.

Злободневная музыкальная композиция от лидера группы "Коррупция" получила символическое название "Палає". Новой песней Крупин поделился на своем YouTube-канале.

"Песня посвящается первой разведке в мире", – коротко подписал хит певец.

В треке Крупин спел о "хлопке" в Крыму и предположил, что совсем скоро ярко воспламенится и Москва. А вот "временные оккупанты" станут едой для червей.

Поклонники певца были приятно удивлены тем, как вовремя артист заметил песню и насколько актуальными оказались ее слова.

Михаил, это просто мед для ушей!

Лучшая песня на сегодня!

Песня вовремя до сегодняшнего хлопка на Крымском мосту!

Напомним, редакция ТСН.ua показала, как на взрывы на Крымском мосту отреагировали другие украинские звезды.

Читайте также: