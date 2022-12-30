Миша Крупин сыграл на скрипке гимн Украины во время ракетной атаки РФ

Экссолист группы "Коррупция" Миша Крупин сыграл на скрипке во время утренней ракетной атаки России по украинским городам 29 декабря.

Чтобы поддержать своих поклонников, музыкант исполнил гимн Украины и поделился видео на своей странице в Instagram.

"Пусть он летит, а мы будем играть к победе! Украина непобедима!", — подписал ролик Крупин.

В комментариях подписчики исполнителя поблагодарили его за такую поддержку и написали, что в такие моменты действительно чувствуют, что наш народ не сломать.

Свет в наших сердцах!

Миша, спасибо! Держимся!

Украина – непобедимая, Крупин – непревзойденный!

Напомним, 29 декабря российская армия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Никита Добрынин, Злата Огневич и другие звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на вражеские обстрелы.

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