Миша Крупин вспомнил, как ему заплатили за выступление мечеными деньгами

С певцом когда-то произошла курьезная ситуация.

Украинский музыкант и солист группы "КОРРУПЦИЯ" Миша Крупин часто дает концерты на разных корпоративах.

В частности, в программе "Світське життя" музыкант рассказал, что его часто приглашаются выступать на празднике День Национальной полиции Украины. Впрочем, Миша обычно и не догадывается, для кого именно будет петь.

Миша Крупин / instagram.com/mishakrupin1

"Когда меня приглашают, то я и не знаю, какие именно работники приглашают. Я могу только догадываться благодаря деньгам, которые я получил за свое выступление", – говорит артист.

К слову, Миша вспомнил, что ему однажды за выступление заплатили мечеными деньгами. Он это узнал только тогда, когда пошел обменивать валюту.

"Я прихожу обменивать деньги. Я мне говорят, у вас меченые деньги. Мне сказали, что эти деньги используют полицейские", – вспомнил артист.

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