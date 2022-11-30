Миша Крупин высказался о сбежавшем в РФ предателе Бардаше: "Вату в голове нельзя вылечить"

Украинский певец Миша Крупин высказался о предателе Юрие Бардаше, который после начала полномасштабной войны сбежал в Россию.

Артист рассказал, что его бывший продюсер не всегда был поклонником "русского мира". Крупин раньше не замечал у Бардаша пророссийские взгляды.

"Он не был поклонником "русского мира", то есть такой идеологии, что мы все должны быть в одной стране и что мы все "русские"... Я слышал от него какие-то "англосаксы" вот такие вот штуки", — рассказал Крупин в интервью Алине Доротюк.

Юрий Бардаш

Более того, когда началась полномасштабная война, Бардаш собирал деньги на тепловизор для своего тестя. Крупин надеялся, что его продюсер понял, что Россия – страна-агрессор. Когда Бардаш начал рассказывать о "русском мире", певец был шокирован такой позицией.

"После 24 февраля он начал собирать на тепловизор для отца своей жены, который пошел в терроборону. Я думал, что он все понял, но потом мне начали сбрасывать эти скриншоты… Я понял, что тепловизор тепловизором, а вата в голове – это нельзя вылечить", — добавил Крупин.

Юрий Бардаш

Михаил добавил, что Бардаш, вероятно, уже получил российский паспорт. Впрочем, его жизнь в РФ сложилась не так сладко, как он надеялся. Страна-агрессор встретила предателя не с объятиями. Сейчас Бардаш живет в каком-то общежитии.

"Я думаю, что да, получил (ред. – российский паспорт). Я не знаю точно. Последнее, что я слышал, что он где-то в каком общежитии там", — добавил Крупин.

Напомним, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Бардаш сбежал в Грузию, а затем – в Россию. Предатель начал заявлять, что Украина должна капитулировать, и поддерживать российских оккупантов.

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