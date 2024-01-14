Миша Романова на архивном фото показала, как выглядела с Максом Барских 10 лет назад

На украинскую певицу Мишу Романову нахлынули воспоминания, и она просмотрела архивные фотографии.

Одной из таких артистка поделилась в Instagram-stories. На архивном снимке певица была изображена не сама. Рядом с ней сидел исполнитель Макс Барских. Также на фото перед камерой позировали их приятельницы Виктория и Людмила.

К слову, фотография была сделана 10 лет назад, так что можно рассмотреть, как артисты изменились с годами. Судя по их легкой одежде, они позировали перед камерой летом.

Миша Романова и Макс Барских / Фото: instagram.com/misharomanova

"10 лет назад", – коротко подписала снимок артистка и добавила смайлики.

Отметим, Миша Романова и Макс Барских уже долго дружат. Более того, артисты успели породниться. В свое время Барских стал крестным отцом для сына Миши Романовой – Мартина, а для самой певицы – кумом.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк порадовал фанатов архивным контентом. Артист показал, как выглядел в школьные годы.

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