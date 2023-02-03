Миша Романова о смерти отца во время оккупации Херсона: "Знакомые помогли организовать похороны"

Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова во время полномасштабной войны потеряла отца. Проститься с родным человеком певица не смогла, ведь на тот момент ее Херсон был под оккупацией.

Исполнительница рассказала сайту ТСН.ua, что в последний путь папу ей помогли провести оставшиеся в городе знакомые и родственники.

"Когда отец умер, Херсон еще был в оккупации. Я пыталась быть на связи с родственниками, со знакомыми там. Я очень им благодарна за то, что они помогли организовать похороны", — поделилась печальными воспоминаниями Романова.

Миша призналась, что, несмотря на большое желание, она до сих пор не смогла побывать в родном Херсоне и наведаться на могилу к отцу. Исполнительница надеется, что совсем скоро она со своей мамой сможет наконец-то приехать домой.

"Я еще не была в Херсоне, потому что все еще там очень горячая точка, но очень хочу наконец-то поехать домой. Сейчас Херсон весь в ранах. Я даже не представляю свои чувства, когда увижу все это после того, как эти подлецы пришли к нам. Я очень надеюсь, что скоро будет победа и мы все поедем в свои города... Моя мама очень скучает по родному дому... Она сейчас в Германии со мной, с моим сыном, и раз в месяц у нее бывает такой рывок, поехать в Херсон, но я ее пока останавливаю", — рассказала Романова.

Напомним, что отец певицы ушел из жизни в сентябре. Тогда Миша написала трогательное сообщение, посвященное родному человеку.

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