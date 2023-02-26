Миша Романова о том, как познакомилась с любимым во время войны: "Я все сделала для того, чтобы он написал первый"

Украинская певица Миша Романова не скрывает, что влюблена и очень счастлива.

Еще в конце октября прошлого года артистка дала понять, что не одинока, запостив романтическое фото с новым избранником в фотоблоге. Теперь Романова во время разговора со Славой Деминым рассекретила, как познакомилась с бойфрендом.

Как призналась Миша, она первой увидела парня и поняла, что он тот самый. Причем увидела артистка молодого человека в Instagram.

"Я все сделала для того, чтобы написал он первый. Это была любовь с первого взгляда. Я когда его увидела, почувствовала, что это мой мужчина. Я увидела его на фотке. Это был мой типаж. Он даже немного похож на моего отца. Как-то мы зафоловили друг друга, я написала ему сообщение, но я его удалила через пять минут, потому что я подумала: "Боже, Миша Романова, ты же артистка. Что же ты делаешь". И он тут же мне ответил. Он написал мне: "Простите, женщина. Отправьте, пожалуйста, то, что вы удалили и почему вы это удалили". А я сказала, что я очень застенчивая женщина", – вспомнила знакомство с любимым Миша.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Также Романова отметила, что для них с любимым расстояние не играет роли. Уже в течение шести месяцев продолжается их роман, Миша раз в месяц ездит к любимому из Германии в Украину.

"Любовь на расстоянии существует, если она настоящая и сильная. Я такого мужчину искала очень-очень долго. Как мне кажется, что я заслуживаю счастья. Уже мне 32 года, я его встретила и я очень благодарна Богу, что он у меня есть. Он меня поддерживает", — поделилась артистка.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

А на Новый год мужчина презентовал Романовой дорогое кольцо с бриллиантами и топазом. Впрочем, говорит артистка, это не было предложение. А о свадьбе, сказала Миша, она подумает, после того, как Украина победит в полномасштабной войне.

Напомним, ранее Миша Романова рассказала, почему с началом полномасштабного вторжения вместе с мамой и сыном уехала в Германию и как государство финансово поддерживает ее семью.

Читайте также: