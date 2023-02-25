Миша Романова объяснила, почему уехала в Германию и какую сумму соцвыплаты ей выдают на семью

Украинская певица Миша Романова рассказала, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, она вместе с мамой и 4-летним сыном Мартином оказалась в Германии.

Как призналась Романова во время разговора со Славой Деминым, она не планировала уезжать так далеко, ведь надеялась, что война закончится в ближайшее время. Сначала семья выехала на запад Украины, потом отправилась в Словакию. Но там, говорит Романова, у нее начали заканчиваться деньги, потому что нужно было платить за аренду квартиры, питание.

Тогда подруга артистки, находившейся в то время в Германии, предложила ей также приехать в страну. Подурга певицы нашла для ее семьи социальную квартиру:

"Я туда поехала, потому что на тот момент я понимала, что работы не будет, деньги заканчивались. Я понимала, что мне нужна какая-то помощь. У меня не было на тот момент мужчины, не было поддержки какой-то. Германия очень сильно помогла нам, мы приехали, мы получили социальную квартиру", — объяснила Романова, как оказалась в Германии.

Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

Кроме того, в Германии артистка получает социальную помощь. Так, на взрослого в стране выплачивают 450 евро, на ребенка – 200. На семью Романова имеет примерно 1200 евро. Артистка говорит, что этого хватает на жизнь, поскольку яркой жизни в Германии у нее нет – для нее главное, чтобы с ее родными было все в порядке.

Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

В то же время исполнительница объяснила, что не размышляла над тем, чтобы найти работу в Германии, поскольку она очень хочет вернуться в Украину и продолжить свою карьеру в родной стране:

"Я все же очень верю, очень хочу, чтобы мы скорее вернулись домой. Потому что работать я хочу только здесь. Я считаю, что очень многое сделала уже для того, что работать здесь, чтобы не начинать с самого нуля в другой стране. Мне уже не 20 лет", – прокомментировала Романова.

Напомним, ранее Миша Романова поделилась, что во время полномасштабной войны потеряла отца. Проститься с родным человеком певица не смогла, ведь на тот момент ее город Херсон был под оккупацией.

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