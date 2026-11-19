Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

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Украинская певица Миша Романова перенесла операцию и заинтриговала признанием о личной жизни.

В своем фотоблоге исполнительница подвела промежуточные итоги ноября в Киеве и призналась, что за короткое время успела реализовать немало планов. Романова приехала в столицу, где вышла на сцену, побывала на важных встречах и увиделась с близкими, с которыми давно не имела возможности провести время.

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Однако среди событий ноября нашлось место и для медицинского вмешательства. Певица сообщила, что перенесла операцию, но не стала раскрывать ее причину или подробности. В то же время артистка с юмором отметила, что даже такое серьезное дело удалось вписать в плотный график.

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Романова также опубликовала фото из Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины. На кадре она лежит на больничной койке, а в ее руке заметен катетер. Но, похоже, исполнительница после операции чувствует себя хорошо и все плохое позади.

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

«Ноябрь еще даже не закончился, а у меня уже ощущение, будто я прожила маленькую отдельную жизнь. Успела выйти на сцену, побывать на важных встречах, сделать операцию (да, в моем графике нашлось место даже для такого пункта), пройти настоящий марафон бьюти-процедур, увидеть дорогих сердцу людей, наконец-то познакомиться с маленькой принцессой — дочерью моей подруги, встретиться с друзьями», — поделилась певица.

Интересно, что в начале лета Романова посещала больницу для планового обследования и провела там несколько дней. Тогда артистка уверяла, что с ее здоровьем все хорошо. Связана ли нынешняя операция с тем обследованием, она не уточнила.

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

Кроме новостей о здоровье, Миша намекнула и на романтические перемены после разрыва с экс-помощником Зеленского. Ранее певица уже вспоминала загадочного человека, которого называла своим «мужчиной». Тогда он порадовал ее необычным подарком — книгой «Защита от колдовства и сглаза».

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Теперь артистка снова поделилась теплыми словами о любимом человеке и о том, как прекрасно они провели время в Киеве. Так что, похоже, новые отношения певицы продолжают развиваться, хотя личность избранника она пока не рассекречивается.

«Успела почувствовать столько тепла, нежности и заботы от любимого человека. И среди всего этого безумного ритма в очередной раз поняла, как сильно я люблю Киев», — подытожила Романова.

Напомним, недавно певец Иван NAVI пережил серьезную операцию на лице и вышел на связь. Он уже объяснил причины такого решения.

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