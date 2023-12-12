Миша Романова показала, как с 5-летним сыном-копией проводит время в Германии

Экс-"ВИА Гра" поделилась фотографиями с новогодней ярмарки.
Украинская певица Миша Романова порадовала поклонников атмосферными фото с 5-летним сыном Мартином с рождественской ярмарки в Германии.
Так, знаменитость уже больше года находится за границей. На этот раз Романова не упустила возможности улучшить себе и сыну предновогоднее настроение. Они вместе посетили праздничную ярмарку.
В такой сказочной атмосфере артистка сделала много фотографий, которыми поделилась в фотоблоге. В частности, Миша позировала с Мартином на фоне украшенного фонариками дома. Также знаменитость показала сына, завороженно слушающего рождественскую мелодию.
Мальчик выглядел очень счастливым. В частности, звездная мама показала, как в конце Мартин улыбчиво катался на карусели.
"Предновогодние дни – время воспоминаний и светлых мыслей. Когда, как в детстве, хочется верить в чудеса и оказаться в сказке", - написала артистка.
В комментариях серия фото вызвала трогательные эмоции у поклонников. Они охотно прислали свои смайлики в форме сердечек.
Как известно, отца своего сына экс -"ВИА Гра" тщательно скрывает. Пара уже давно разошлась. А в начале этого года Сеть заполонили слухи о новом романе Миши Романовой. Говорят, что новым избранником певицы стал помощник Владимира Зеленского.
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