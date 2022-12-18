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Миша Романова показала редкое фото заметно подросшего сына, крестный отец которого Маркс Барских

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
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Миша Романова показала редкое фото заметно подросшего сына, крестный отец которого Маркс Барских

Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

Артистка показала, как проводит время с Мартином.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова редко делится снимками своего 4-летнего сына, однако артистка решила сделать исключение.

В Instagram-stories звезда показала, как проводила время с Мартином. Певица вместе с сыном отправилась в немецкий город Ганновер. Там они катались на аттракционах, посетили новогоднюю ярмарку и любовались местными достопримечательностями.

Сын Миши Романовой / © instagram.com/misharomanova
Сын Миши Романовой / Фото: instagram.com/misharomanova

"Немножко новогоднего настроения от нас", — отметила артистка.

Миша Романова с сыном / © instagram.com/misharomanova
Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

Также Романова адресовала и сообщение своему таинственному возлюбленному. К слову, он не составил компанию артистке и ее сыну во время путешествия.

"Это могли бы быть мы с тобой, но ты далеко", — шутливо подписала снимок исполнительница.

Миша Романова обратилась к своему бойфренду / © instagram.com/misharomanova
Миша Романова обратилась к своему бойфренду / Фото: instagram.com/misharomanova

Отметим, Миша Романова самостоятельно воспитывает 4-летнего сына. Артистка скрывает, от кого родила Мартина. Впрочем, известно, что крестным отцом сына певицы стал исполнитель Макс Барских.

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Дата публикации
Просмотры
359
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