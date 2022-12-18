Миша Романова показала редкое фото заметно подросшего сына, крестный отец которого Маркс Барских

Артистка показала, как проводит время с Мартином.
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова редко делится снимками своего 4-летнего сына, однако артистка решила сделать исключение.
В Instagram-stories звезда показала, как проводила время с Мартином. Певица вместе с сыном отправилась в немецкий город Ганновер. Там они катались на аттракционах, посетили новогоднюю ярмарку и любовались местными достопримечательностями.
"Немножко новогоднего настроения от нас", — отметила артистка.
Также Романова адресовала и сообщение своему таинственному возлюбленному. К слову, он не составил компанию артистке и ее сыну во время путешествия.
"Это могли бы быть мы с тобой, но ты далеко", — шутливо подписала снимок исполнительница.
Отметим, Миша Романова самостоятельно воспитывает 4-летнего сына. Артистка скрывает, от кого родила Мартина. Впрочем, известно, что крестным отцом сына певицы стал исполнитель Макс Барских.
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