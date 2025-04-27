Миша Романова показала себя до пластики и с черными волосами: "Здесь мне 20, а выглядела на 36"

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

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Украинская певица Миша Романова показала, как выглядела с черными волосами и до пластических операций.

Исполнительница в Instagram-stories поделилась архивным фото. На снимке артистка была запечатлена в 20-летнем возрасте. 14 лет назад Миша Романова выглядела иной. В частности, звезда тогда еще не красилась в блондинку. У певицы был черный цвет волос. Кроме того, 34-летняя Романа тогда еще не ложилась под нож пластического хирурга. К слову, исполнительница увеличивала губы, а также грудь.

Правда, Миша Романова убеждена, что все изменения во внешнем виде были к лучшему. По словам певицы, на архивном фото ей хоть и 20 лет, однако создавалось впечатление, будто 36.

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Миша Романова до пластических операций / © instagram.com/misharomanova

"Здесь мне где-то 20, хотя выглядела на 36. Херсонская Виктория Бекхэм. Наращенные ресницы – любовь", - с юмором подписала архивную фотографию исполнительница.

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика сделала пластическую операцию. Блогерша Екатерина Репяхова вставила имплант в подбородок. Избранница исполнителя уже показывал, как теперь выглядит ее лицо.