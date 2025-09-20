Миша Романова призналась, общается ли ее 7-летний сын с отцом и получает ли от него средства

Миша Романова с сыном / © instagram.com/misharomanova

Украинская певица Миша Романова призналась, общается ли ее сын с родным отцом и получает ли от него финансовую помощь.

Исполнительница самостоятельно воспитывает 7-летнего Мартина. За столько лет артистка так и не призналась, кто является его отцом. Однако в Instagram-stories певица дала редкий комментарий об их взаимоотношениях. Миша Романова говорит, что экс-бойфренд финансово ей помогает - выплачивает алименты. Правда, по словам исполнительницы, это незначительные средства.

"Он помогает так, как это предусмотрено законом. Конечно, мы все понимаем, что этого недостаточно, ведь ребенок требует значительно больше расходов. Но закон в Украине один, и есть так, как есть", - говорит певица.

Сын Миши Романовой / © instagram.com/misharomanova

Что же касается общения сына с отцом - то этого нет. Миша Романова дала понять, что ее бывший бойфренд этого не желает. Конечно, артистка хочет, чтобы в жизни сына присутствовал отец, но она не может на это повлиять.

"Мне бы очень хотелось, чтобы он общался со своим сыном, но, к сожалению, пока я не могу на это повлиять. Пока что ситуация выглядит именно так", - поделилась звезда.

