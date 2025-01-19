Миша Романова призналась, почему скрывает отца своего 6-летнего сына и общается ли с бывшим

Украинская певица Миша Романова призналась, почему скрывает отца своего сына Мартина.

Артистка впервые стала мамой в 2018 году. Сыну исполнительницы уже шесть лет. Однако до сих пор неизвестно, кто стал отцом мальчика. Миша Романова держит в тайне мужчину, от которого родила сына. В Instagram-stories звезда призналась, что не разглашает имя отца Мартина, ведь ее бывший не дал на это согласия. Более того, певица и сама хотела бы о нем не вспоминать. По словам Романовой, мужчина никак не участвует в воспитании их совместного ребенка. Поэтому исполнительница просто вычеркнула его из своей и сыновой жизни.

"Он не дал согласия, чтобы я объявляла его имя. Я этого придерживаюсь. Но он никак не участвует в воспитании сына. Поэтому и имени у него нет", — резко ответила певица.

Сын Миши Романовой / Фото: instagram.com/misharomanova

Напомним, долгое время Миша Романова находилась в отношениях с сыном кинопродюсера Александра Роднянского – Алексом. Однако недавно звезда сообщила, что они больше не вместе. Артистка назвала причину, почему разорвала отношения с избранником.

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