Миша Романова призналась, в каких отношениях находится с экс-мужем, от которого вопитывает 5-летнего сына

Артистка разошлась с отцом своего сына еще до его рождения.

Украинская певица Миша Романова, которая сейчас находится с 5-летним сыном Мартином в Германии, ответила или общается с экс-мужем.

О бывшем муже певицы известно не очень много. Имя экс-избранника артистка не раскрывает, однако отмечалось, что он был украинским режиссером. Так, в общении с поклонниками в фотоблоге Романова призналась, что она с сыном не общается с экс-мужем. И добавила, что пыталась звонить ему в начале полномасштабного вторжения, но тот упорно игнорировал ее попытки.

"С отцом Мартина мы не общаемся. В начале полномасштабного вторжения я позвонила ему, но он бросил трубку и никогда не перезвонил. И не ответил на мои смс", – написала артистка.

Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Интересно, что крестным отцом Мартина является украинский певец Макс Барских. По словам Миши, они хоть и видятся совсем редко, однако всегда на связи по любым вопросам.

"Не часто видимся, но мы всегда на связи по рабочим вопросам или беседам по душам", - поделилась артистка.

Миша Романова и Макс Барских / Фото: instagram.com/misharomanova

Напомним, недавно Миша Романова публиковала архивную фотографию со своим звездным кумом Максом Барским, сделанную 10 лет назад.

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