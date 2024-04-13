Миша Романова рассказала об отношениях с советником Зеленского и как познакомила его с 5-летним сыном

Артистка уже больше года находится в отношениях с Алексом Роднянским.

Украинская певица Миша Романова высказалась об отношениях с советником президента Владимира Зеленского, а также рассказала, как познакомила его с сыном от бывшего избранника.

Не секрет, что артистка уже больше года не одинока. Впрочем, делиться подробностями личной жизни знаменитость не торопится. Миша Романова объясняет это тем, что не желает выносить на публику свои отношения. Правда, певица откровенно говорит, что очень счастлива в отношениях с Алексом Роднянским. Мужчина поддерживает исполнительницу и вдохновляет ее.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

"Я скрываю свою личную жизнь, поэтому она и личная — касается только двух человек. Я считаю, чем меньше людей знает о твоей частной жизни, тем лучше она складывается. Но я не скрываю, что безумно счастлива и у меня самый удивительный мужчина в мире, который меня вдохновляет и поддерживает", – поделилась певица в интервью tykyiv.com.

Миша Романова также познакомила возлюбленного со своим 5-летним сыном от предыдущих отношений. Исполнительница говорит, что Алекс прекрасно ладит с Мартином. Мальчику нравится расспрашивать маминого бойфренда о разных вещах, а также слушать его истории.

Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

"Да, они знакомы. Мне кажется, они нашли общий язык. Мартин растет без отца, поэтому мужское окружение очень важно для него. Ему нравится все расспрашивать и слушать какие-то интересные истории. Я бы хотела, чтобы мой избранник стал другом для сына", — поделилась певица.

Отметим, весной прошлого года стало известно, что Миша Романова встречается с Алексом Роднянским. Это подтвердил шоумен Слава Демин, а сама певица не торопится представлять публике своего возлюбленного.

Известно, что Алекс Роднянский – сын кинопродюсера Александра Роднянского. По специальности он экономист. В 2019 году появилась информация, что Алекс Роднянский стал главным экономическим советником президента Владимира Зеленского.

Алекс Роднянский

Напомним, ранее певица KOLA высказалась об отношениях со старшим на 13 лет мужем-иностранцем. Артистка поделилась, как на расстоянии поддерживает связь с возлюбленным.

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