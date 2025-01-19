Миша Романова разорвала отношения с помощником Зеленского и назвала причину: "Это было болезненно"

Украинская певица Миша Романова объявила, что разошлась с бойфрендом, сыном кинопродюсера Александра Роднянского – Алексом.

Об этом исполнительница сообщила в Instagram. Артистка поделилась, что их отношения прекратились еще осенью. Для Романовой этот период был болезненным, однако сейчас она уже оправилась от разрыва и решилась сообщить о переменах в личной жизни. Что касается причины, то певица отметила, что в отношениях бывают сложные моменты. В этот раз исполнительница поняла, что ей нужно двигаться дальше и сосредоточиться на личном развитии.

"Этой осенью я разошлась с парнем. Это было болезненно. Но я предпочитаю рассматривать каждый опыт как возможность роста. В отношениях бывают сложности, и в этом случае я поняла, что важно двигаться дальше и сосредоточиться на своем личном развитии. Этот период научил меня многому о себе и о том, что я ищу в жизни, а также укрепил мою уверенность в том, что каждый конец – это новый старт", — поделилась артистка.

Миша Романова разошлась с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Сейчас сердце Миши Романовой свободно. Однако певица уверена, что найдет свое счастье и построит отношения с человеком, с которым у нее будет взаимная любовь.

"Сейчас я свободна. Я верю, что все-таки заслуживаю чистой и взаимной любви", — поделилась артистка.

Миша Романова разошлась с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Напомним, Миша Романова объявила об отношениях с Алексом Роднянским осенью 2022 года. Мужчина является сыном известного кинопродюсера Александра Роднянского. Алекс по специальности экономист. В 2019 году стало известно, что Роднянский-младший стал советником президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам.

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