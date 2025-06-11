Миша Романова сделала новое заявление об отношениях с сыном Роднянского: "Не попадайте на абьюзеров"

Миша Романова и Алекс Роднянский / © instagram.com/misharomanova

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Украинская певица Миша Романова сделала новое заявление об отношениях с сыном кинопродюсера Александра Роднянского - Алексом Роднянским.

Так, ранее звезда призналась, почему окончательно поставила точку в их романе. Оказывается, мужчина, несмотря на отношения с Романовой, параллельно был активным пользователем приложением для знакомств. Но это не единственная причина, почему пара прекратила отношения. Певица намекнула, что вовремя не заметила "красных флажков" Роднянского и его абьюзивное поведение.

"Берегите себя. И, пожалуйста, не попадайте на абьюзеров, даже если сначала они кажутся "сладкими". Хуже всего - это не увидеть красные флаги вовремя", - поделилась артистка.

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Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

Также исполнительница высказалась о том, с какими мужчинами не стоит строить отношения. По словам певицы, первым сигналом является то, что он оскорбляет бывшую избранницу. Артистка утверждает, что не стоит оправдывать чужую токсичность. Кроме того, сначала обиды могут литься на бывшую, а потом уже на нынешнюю. Миша Романова также намекнула, что сама пережила такой болезненный урок. О ком идет речь, певица не раскрыла, но вполне вероятно, что эти слова тоже могут касаться Роднянского-младшего.

"Надо бежать от тех, которые сыплют обещаниями, но не имеют дела. От тех, которые называют своих "экс" истеричками или "больными на голову". Если он так говорит о ней - завтра так же будет говорить о тебе. Правда всегда выходит на поверхность. А наша задача - не оправдывать чужую токсичность, а вовремя уйти, чтобы не стать еще одной "больной" в его версии реальности. Это больно, но это урок. Возможно, один из самых важных", - поделилась артистка.

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

Напомним, Миша Романова и Алекс Роднянский находились в отношениях около двух лет. После Нового года певица окончательно поставила точку. Артистка шокировала причиной своего решения.