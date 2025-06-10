Миша Романова и Алекс Роднянский

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Украинская певица Миша Романова шокировала настоящей причиной разрыва с экс-помощником Зеленского Алексом Роднянским, который является сыном кинопродюсера Александра Роднянского.

Пара состояла в отношениях около двух лет. В начале 2025-го Миша объявила, что они больше не вместе. Однако в подробности знаменитость вникать не стала. Но через полгода артистка решилась приоткрыть занавес личной жизни.

Оказывается, для разрыва была веская причина. Миша Романова наткнулась на анкету Алекса Роднянского на одном из сайтов знакомств. Все бы ничего, но среди снимков были и свежие, в том числе и те, где она его фотографировала. Поэтому, артистка поставила точку в этих отношениях.

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Миша Романова и Алекс Роднянский / © instagram.com/misharomanova

"Забыла сказать, как я поставила точку после Нового года...Когда я увидела его на сайте знакомств с фото, которые делала ему нынешняя женщина", - шокировала артистка.

Миша Романова и Алекс Роднянский / © instagram.com/misharomanova

Отметим, Алекс Роднянский - сын известного кинопродюсера Александра Роднянского. Мужчина по специальности является экономистом. В 2019 году Алекс стал советником президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, однако после завершения 2024-го он прекратил занимать эту должность.

Напомним, недавно певица MamaRika вспомнила свой давний роман с исполнителем Стасом Шуринсом. Артистка также раскрыла причину их разрыва.