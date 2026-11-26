Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

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Украинская певица Миша Романова после перенесенной операции похвасталась стройной фигурой в купальнике и показала, как проводит время на морском побережье.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" поделилась новым кадром в Instagram. Для отдыха артистка выбрала чёрное бикини. Она позировала на скалистом берегу прямо у воды. Миша опиралась руками на камни и наслаждалась солнечными лучами. Свой пляжный образ певица дополнила темными очками.

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Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

Пляжными кадрами артистка поделилась после того, как недавно испугала поклонников новостями о проблемах со здоровьем. В середине ноября она опубликовала фото из больничной палаты, где позировала с катетером в руке. Тогда певица сообщила, что перенесла хирургическое вмешательство, однако не стала уточнять, что стало причиной операции.

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В то же время Миша с юмором отнеслась к вынужденной паузе в привычном ритме жизни и пошутила, что смогла найти время для операции даже в своем плотном рабочем графике.

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

Напомним, ранее Миша Романова перенесла операцию и показалась с катетером в руке. Певица провела насыщенный ноябрь в Киеве и также заговорила об изменениях в личной жизни .

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