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Миша Романова сразу после больницы рванула на побережье моря и показала фигуру в купальнике
Бывшая участница «ВИА Гры» поделилась пляжным фото после хирургического вмешательства, о котором недавно сообщала поклонникам.
Украинская певица Миша Романова после перенесенной операции похвасталась стройной фигурой в купальнике и показала, как проводит время на морском побережье.
Бывшая участница группы "ВИА Гра" поделилась новым кадром в Instagram. Для отдыха артистка выбрала чёрное бикини. Она позировала на скалистом берегу прямо у воды. Миша опиралась руками на камни и наслаждалась солнечными лучами. Свой пляжный образ певица дополнила темными очками.
Пляжными кадрами артистка поделилась после того, как недавно испугала поклонников новостями о проблемах со здоровьем. В середине ноября она опубликовала фото из больничной палаты, где позировала с катетером в руке. Тогда певица сообщила, что перенесла хирургическое вмешательство, однако не стала уточнять, что стало причиной операции.
В то же время Миша с юмором отнеслась к вынужденной паузе в привычном ритме жизни и пошутила, что смогла найти время для операции даже в своем плотном рабочем графике.
Напомним, ранее Миша Романова перенесла операцию и показалась с катетером в руке. Певица провела насыщенный ноябрь в Киеве и также заговорила об изменениях в личной жизни .