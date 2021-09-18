Миша Романова в бюстгальтере в сеточку похвасталась пышной грудью

Миша Романова в бюстгальтере в сеточку похвасталась пышной грудью

Артистка очаровала обольстительными формами.

Известная певица и бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова очередной раз продемонстрировала своим поклонникам, что имеет хорошую фигуру.

В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала обольстительный снимок, на котором она соблазнительно позирует перед камерой.

Исполнительница изображена на фото в бюстгальтере в сеточку. Одета Миша в платье-рубашку, которое она соблазнительно приспустила. Также певица подчеркнула длину своих ножек обувью на каблуках.

Миша Романова в бюстгальтере / instagram.com/misharomanova

Кстати, на фото видно, что у артистки довольно пышный бюст. Также артистка засветила на снимке соски, однако она решила скрыть их смайликом.

Напомним, недавно любимая-украинка Тимати топлес позировала на кровати и показала пышный бюст. Свой аппетитный бюст девушка прикрыла коленом и рукой.

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