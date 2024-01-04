Миша Романова в Германии восхитила фото с заметно подросшим 5-летним сыном

Исполнительница также высказалась о начале 2024 года.
Украинская певица Миша Романова порадовала редким фото с заметно подросшим 5-летним сыном.
К слову, исполнительница в настоящее время находится в Германии. Там она устроила импровизированный фотосет с Мартином. На снимке Миша предстала в черном обтягивающем наряде, а рядом с ней позировал сын в джинсовой куртке и белой футболке.
Романова высказалась о начале 2024 года. Артистка отметила, что, несмотря на все проблемы, новый год она встретила с приятными эмоциями.
"Несмотря на все проблемы, мы встречаем 2024 год с любовью и благодарностью", — высказалась певица.
Тем временем, поклонники в комментариях поздравили артистку с началом нового года. Кроме того, фанаты написали немало комплиментов ее сыну.
- Вау, какие потрясающие фото!
- Такой взрослый мальчик уже!
- Красотка! И сыночек красивый! С Новым годом!
Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук восхитила атмосферными фото с сыновьями. Артистка вместе с Глебом и Никитой снялась в новогодней фотосессии.
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